Минобразования Украины намерено вернуть в новое украинское правописание ряд языковых норм "репрессированного" правописания 1919 года.

Об этом сообщила на Первом мировом форуме украиноведческих субботних и воскресных школ министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает "Укринформ".

"В Украине обнародован проект - "проєкт" нового правописания украинского языка. Я недаром назвала два слова - проект и "проєкт". Потому что первое украинское правописание было принято в 1919 году в УНР, и потом он очень сильно пострадал в 30-е годы. Был расстрелян активный проводник украинизации - нарком образования Николай Скрипник, и так же было расстреляно, репрессировано украинское правописание. И сейчас мы хотим часть репрессированных норм вернуть в современное правописание, оставив его многовариантность", - отметила Гриневич.

По ее словам, даже небольшие "нововведения", включая "репрессированную" букву "и" в окончаниях родительного падежа, имеют большое значение.

Как сказала министр образования, она рассказала об этом учителям из украинской диаспоры за рубежом, потому что знает, насколько это больно им, насколько они хотят исторической справедливости в отношении родного языка.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко подписал указ о неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка.