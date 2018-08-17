Украинка Элина Свитолина в поединке 1/8 финала теннисных соревнований категории WTA Premier 5 обыграла американку Аманду Анисимову.

В первой партии теннисистки до последнего шли, не отдавая геймы на своих подачах. Однако при результате 4:5 Свитолина на чужой подаче сыграла на опыте и записала ее в свой актив - 6:4, сообщает УНН.

Второй сет прошел по аналогичной схеме - под окончания украинка совершила брейк и победила 6:4.

По подачами навылет теннисистки имели паритет - 3:3. У Свитолиной была одна двойная ошибка против ни одной у американки. Также украинка реализовала 2 из 3 брейкпойнтов, а американка 0/1.

Следующей противницей украинки станет победительница пары Анна Контавейт из Эстонии или Кики Бертенс из Нидерландов.

Ранее Свитолина добыла тяжелейшую победу в стартовом поединке Rogers Сup.