НБУ продал полмиллиарда долларов в надежде спасти гривну [ Редактировать ]
Национальный банк Украины за три недели (с 30 июля по 17 августа) продал 526,6 миллиона долларов в ходе интервенций для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке.
При этом с 30 июля по 10 августа Нацбанк продал на рынке 311,6 миллиона долларов, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В течение текущей недели - с 13 по 17 августа - регулятор продал 215 миллиона долларов.
Таким образом, с начала года показатель покупки валюты пока превышает ее продажу на 702,1 миллиона долларов.
Результат интервенций был виден по окончанию торгов на межбанке 17 августа, которые окончились укреплением гривны.
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