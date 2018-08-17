НБУ продал доллары в ходе интервенций на межбанке.

Национальный банк Украины за три недели (с 30 июля по 17 августа) продал 526,6 миллиона долларов в ходе интервенций для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке.

При этом с 30 июля по 10 августа Нацбанк продал на рынке 311,6 миллиона долларов, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В течение текущей недели - с 13 по 17 августа - регулятор продал 215 миллиона долларов.

Таким образом, с начала года показатель покупки валюты пока превышает ее продажу на 702,1 миллиона долларов.

Результат интервенций был виден по окончанию торгов на межбанке 17 августа, которые окончились укреплением гривны.