Свежесорванные спелые томаты защищают от ломкости костей. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и концентрации ликопина, они предотвращают нежелательные изменения в костной ткани, в том числе из-за возрастных причин. Об этом корреспонденту ГолосUA сообщила диетолог Людмила Бабич.

Также этот овощ замедляет старение клеток организма и противодействуют образованию раковых клеток.

"Томаты при регулярном употреблении способны предотвращать развитие раковых опухолей. Ученые заметили, что при частом употреблении томатов риск рака предстательной железы существенно снижается. Также это профилактика рака легких, поджелудочной железы и молочной железы", - говорит врач.

При болезнях желудка томаты могут быть противопоказаны, но в большинстве случаев их рекомендуется вводить в рацион для быстрого восстановления после болезней.

Также помидоры способствуют похудению, ведь улучшают метаболизм и активируют сжигания жиров.

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