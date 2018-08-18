За прошедшие сутки, 17 августа, боевики в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей 40 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе из запрещенного минской договоренности вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Отмечается, что подконтрольные России оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Отмечено также применение миномета калибром 82 мм.

В ООС уточняют, что обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новозвановка, Новолуганского, Луганского, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

"В результате боевых действий двое украинских защитников получили легкие ранения", - говорится в заявлении.

Кроме того, в течение текущих суток боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Крымское, Лебединский, Павлополь и Широкино.

Потерь среди личного состава Объединенных сил за эти сутки нет.

По данным разведки двое оккупантов уничтожены, один получил ранения.

Ранее украинские силы понесли потери.