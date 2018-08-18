Тур в Европу закончился для украинцев трагедией [ Редактировать ]
В субботу, 18 августа, в Подкарпатском воеводстве Польши украинский автобус с туристами упал со склона и перевернулся. В результате аварии погибли три человека, еще 51 получил ранения. Об этом сообщает TVN24.
Всего в туристическом автобусе находилось 54 человека. Он вез туристов из Львова в Австрию.
"У автобуса была украинская регистрация и перевозились туристы из Львова. Три человека погибли и 51 человек госпитализирован. Девять из них получили серьезные ранения", - говорится в сообщении.
Авария автобуса произошла вечером 17 августа 2018 года. Автобус упал со склона и перевернулся. На данный момент движение по дороге, где произошло ДТП заблокировано.
Ранее мы писали о том, что таксист устроил ДТП и убил пассажира.
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