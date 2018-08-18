На Закарпатье паводковая волна разрушила мост (фото) [ Редактировать ]
Паводковая волна, сформированная мощным ливнем, который накрыл Рахов в пятницу вечером, подмыла опоры моста через поток Буркут на дороге Рахов - Косовская Поляна - Кобылецкая Поляна. В результате бетонное покрытие моста обрушилось, проезд транспорта стал невозможным. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.
"Аварийный участок можно объехать по другим улицам, поэтому зданий, заблокированных в результате обвала моста, нет", - отметил он.
По словам Москаля, на протяжении ночи вода из центральной части Рахова пошла на убыль, однако на улицах осталось немало грязи, снесенной с гор, поломанных веток и т.д.
Всего было подтоплено около 50 частных домов, в десяти из них вода зашла в жилые комнаты. Никто из людей не пострадал, разрушений жилья нет.
Сейчас на месте работает руководство Раховской райгосадминистрации, спасатели, коммунальные службы.
Облгосадминистрация поручила руководству областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в случае необходимости задействовать для ликвидации последствий стихии в Рахове спасательные подразделения из других районов области.
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