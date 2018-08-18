Без документов и проверок: в Украине треть автобусов не имеет права работать [ Редактировать ]
Каждый третий автобус в Украине не имеет права выходить на маршрут и перевозить пассажиров. Об этом говорят результаты проверки, проведенной сотрудниками Укртрансбезопасности, сообщает "5 канал".
По состоянию на пятницу, 17 августа, сотрудники Укртрансбезопасности проверили 27 тысяч транспортных средств.
"Некоторые говорят, что не имеют документов, кто-то отказывается от проверки. Чтобы не было такого - и созданы мобильные группы", - рассказал и.о. начальника управления госслужбы по безопасности на транспорте Львовской области Роман Лобода.
Согласно информации Укртрансбезопасности, самые распространенные нарушения - это трещины лобового стекла, неработающие фонари и звуковые сигналы, отсутствие огнетушителей, непройденный техосмотр.
Механизмы привлечения к ответственности перевозчика есть, рассказывают в компании. Однако им, как и патрульной полиции, не хватает кадров. Улучшить ситуацию могла бы видеофиксация.
Ранее мы писали о том, что в Украине курсируют 1200 неисправных автобусов.
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