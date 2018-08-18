В связи с проведением матча ФК "Александрия" - ФК "Динамо" 18 августа столичное метро может внести изменения в свою работу. Об этом КП "Киевский метрополитен" сообщает на странице в Facebook.

В частности, речь идет об ограничении на вход на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" по завершению игры. Такие меры применяются для обеспечения безопасности пассажиров.

Футбольный матч начнется в 19:30, таким образом, ограничения будут действовать после 21:00.

Ранее мы писали о том, что в Киеве построят новые станции метро.