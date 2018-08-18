В Киеве намерены закрыть три станции метро [ Редактировать ]
В связи с проведением матча ФК "Александрия" - ФК "Динамо" 18 августа столичное метро может внести изменения в свою работу. Об этом КП "Киевский метрополитен" сообщает на странице в Facebook.
В частности, речь идет об ограничении на вход на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" по завершению игры. Такие меры применяются для обеспечения безопасности пассажиров.
Футбольный матч начнется в 19:30, таким образом, ограничения будут действовать после 21:00.
Ранее мы писали о том, что в Киеве построят новые станции метро.
по теме
Футбольная ассоциация Чехии отреагировала на скандальные высказывания президента "Славии"
Футбольная ассоциация Чешской Республики отреагировала на скандальные высказывания президента "Славии" Ярослава Тврдика
День независимости 2018: транспорт меняет график работы
В ночь с пятницы на субботу, 24-25 августа, в связи с празднованием Дня независимости Украины, работа метро и наземного общественного транспорта общего пользования в Киеве будет изменена
В метро Киева женщина потеряла сознание и упала на эскалаторе
Во вторник, 14 августа, в киевском метро на станции "Вокзальная" женщина упала на эскалаторе и потеряла сознание
НСК "Олимпийский" празднует 95-летний юбилей
Эти трибуны видели олимпийских чемпионов, поп-звезд, оперных певцов и, конечно же, легенд мирового футбола - как празднуют юбилей, какая трава растет на газоне футбольного поля и где хранятся старые скамейки из фан-зоны?
"Челси" купил самого дорогого вратаря в истории футбола
Это новый рекорд для вратаря