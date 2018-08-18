Полиция Польши задержала водителя украинского автобуса, попавшего в ДТП . Об этом сообщает польское RMF со ссылкой на представителя местной прокуратуры.

В прокуратуре добавили, что скорее всего завтра, 19 августа, он будет допрошен и ему предъявят обвинения.

Кроме того, издание, со ссылкой на эксперта в области дорожного движения, сообщает, что водитель ехал со скоростью, намного превышающей допустимую.

Leszczawa Dolna: Przygotowania do usunięcia z drogi wraku autokaru pic.twitter.com/9Ln6DpCOKS — Fakty RMF FM (@RMF24pl) 18 августа 2018 г.

Отмечается, что автобус сломал барьер и ударился деревянный крест, который стоял на повороте, затем перевернулся и упал с откоса.

Ранее мы писали о том, что тур в Европу закончился для украинцев трагедией.