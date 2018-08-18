Вследствие смертельного ДТП с украинским автобусом вблизи Перемышля в Польше, были госпитализированы 10 детей. Однако, жертв среди несовершеннолетних нет. Об этом сообщает польский портал RMF24.

"Среди жертв аварии нет детей", - сказано в сообщении.

В настоящее время место крушения автобуса оцеплено для защиты следов и доказательств. Автобус уже поднят.

По данным воеводского кризисного центра, по состоянию на 10.00 в субботу в больницах находилось 37 человек, в том числе 10 детей. Других лиц разметили в одном из отелей Перемышля, где им оказывают психологическую помощь.

Тем времене, украинский консул прибыл в Перемышль. Кроме того, прибыл автобус с водителем, на котором украинцы смогут вернуться домой, когда полиция позволит им покинуть территорию Польши.

Ранее мы писали о том, что тур в Европу закончился для украинцев трагедией.