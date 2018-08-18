Смертельный тур в Европу: в больницу попали 10 детей [ Редактировать ]
Вследствие смертельного ДТП с украинским автобусом вблизи Перемышля в Польше, были госпитализированы 10 детей. Однако, жертв среди несовершеннолетних нет. Об этом сообщает польский портал RMF24.
"Среди жертв аварии нет детей", - сказано в сообщении.
В настоящее время место крушения автобуса оцеплено для защиты следов и доказательств. Автобус уже поднят.
По данным воеводского кризисного центра, по состоянию на 10.00 в субботу в больницах находилось 37 человек, в том числе 10 детей. Других лиц разметили в одном из отелей Перемышля, где им оказывают психологическую помощь.
Тем времене, украинский консул прибыл в Перемышль. Кроме того, прибыл автобус с водителем, на котором украинцы смогут вернуться домой, когда полиция позволит им покинуть территорию Польши.
Ранее мы писали о том, что тур в Европу закончился для украинцев трагедией.
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