Работник отеля умер при загадочных обстоятельствах [ Редактировать ]
В субботу, 18 августа, в Киеве в помещении охраны отеля Crystal Hotel нашли мертвого мужчину. Тело обнаружил работник гостиницы, открыв утром помещение для охраны.
К отелю прибыли медики и полицейские. Врачи констатировали смерть мужчины. Об этом сообщает "Информатор".
Умерший имел при себе документы. Выяснилось, что это 33-летний работник отеля, который только накануне устроился на работу.
Охранник, который обнаружил мертвого мужчину, рассказал полиции, что на смену тот должен был выйти в другой день. Почему он находился в помещении охраны ночью - неизвестно.
На теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружили, причины смерти выяснят эксперты. На месте работает полиция. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали о том, что мужчина умер на праздновании собственного дня рождения.
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