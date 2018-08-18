В субботу, 18 августа, в Киеве в помещении охраны отеля Crystal Hotel нашли мертвого мужчину. Тело обнаружил работник гостиницы, открыв утром помещение для охраны.

К отелю прибыли медики и полицейские. Врачи констатировали смерть мужчины. Об этом сообщает "Информатор".

Умерший имел при себе документы. Выяснилось, что это 33-летний работник отеля, который только накануне устроился на работу.

Охранник, который обнаружил мертвого мужчину, рассказал полиции, что на смену тот должен был выйти в другой день. Почему он находился в помещении охраны ночью - неизвестно.

На теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружили, причины смерти выяснят эксперты. На месте работает полиция. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали о том, что мужчина умер на праздновании собственного дня рождения.