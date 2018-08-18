В субботу утром в Оболонском районе в Киеве на металлическом заборе застрял мужчина. На помощь пришлось вызвать спасателей, сообщает пресс-служба столичного управления ГСЧС.

Инцидент произошел на улице Маршала Малиновского, 4Б.

Прибывшие на место происшествия по вызову спасатели выяснили, что во дворе девятиэтажного жилого дома при попытке перелезть металлический забор застрял мужчина 1976 года рождения.

"Спасатели с помощью бензореза и шанцевого инструмента освободили мужчину из забора и передали работникам медицинской службы", - говорится в сообщении.

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