Смертельный тур в Европу: появилась информация о жертвах [ Редактировать ]
В Польше в результате ДТП с участием автобуса погибли трое украинцев, еще 37 были госпитализированы в различные медицинские заведения. Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.
Он отметил, что всего в автобусе на момент аварии вечером 17 августа находился 51 гражданин Украины.
"Действительно, подтверждаются трое погибших. 37 в больнице. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, у тридцати шести - состояние средней тяжести, стабильное. Остальные уже возвращается в Украину. Уже есть автобус на месте в Перемышле", - сказал дипломат.
Он добавил, что украинский консул работает и оказывает максимальное содействие пострадавшим украинцам.
"Консул Украины - на месте. Во взаимодействии с полицией и врачами медучреждений, в которые госпитализированы пострадавшие, принимает меры по организации оказания помощи пострадавшим", - сказал Погорельцев.
В частности, украинцы были госпитализированы в медицинские учреждения в Перемышле, Ярославе, Леске, Бжозове, Саноке и Устриках Дольных.
"Водитель - украинец. Сейчас его опрашивают. Окружной прокуратурой Перемышля открыто производство. По результатам проведения водителю будет избрана мера пресечения", - подчеркнул Погорельцев.
Также он добавил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил в случае необходимости оказать пострадавшим транспорт, содействие и др.
Ранее мы писали о том, что тур в Европу закончился для украинцев трагедией.
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