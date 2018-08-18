В Западной Украине из-за сильных дождей под водой оказались улицы сразу нескольких городов: Львова, Дрогобыча на Львовщине и Рахова на Закарпатье.

К тому же Львов на несколько часов остался без электротранспорта. Улицы превратились в Венецию, а люди пересели на лодки.

Ранее в центре Киева дождевая вода хлынула в ТЦ "Метроград" и затопила его.