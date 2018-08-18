Потоп во Львове: как выглядит затопленный город (фото, видео) [ Редактировать ]
В Западной Украине из-за сильных дождей под водой оказались улицы сразу нескольких городов: Львова, Дрогобыча на Львовщине и Рахова на Закарпатье.
К тому же Львов на несколько часов остался без электротранспорта. Улицы превратились в Венецию, а люди пересели на лодки.
Ранее в центре Киева дождевая вода хлынула в ТЦ "Метроград" и затопила его.
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