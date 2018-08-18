За прошедшие сутки, 17 августа, на Донбассе украинскими силами противовоздушной обороны зафиксированы четыре пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом на брифинге сообщила представитель пресс-центра Операции Объединенных сил капитан Виктория Данильчук, сообщается на сайте Минобороны.

"Противник не снижает активность ведения воздушной разведки наших позиций. За сутки средствами ПВО зафиксировано четыре случая применения противником беспилотных летательных аппаратов, два из которых идентифицированы как "Орлан-10" российского производства. Все они совершали пролет по неподконтрольной территории и сопровождались силами и средствами радиоэлектронной борьбы", - сказала Данильчук.

Ранее на Донбассе были ранены украинские военные.