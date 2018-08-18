Стройка века. В Черкассах предприятие Минобороны уже 20 лет не может достроить многоэтажку для военных. Несколько лет назад строительство все же началось, но снова заглохло. Почему - знает Станислав Кухарчук.

Сергей ведет нас в свою комнатушку на втором этаже бывшей армейской казармы. В девяностых воинская часть выделила временное жилье для военных, которое для многих стало единственным и постоянным. Семья Сергея ютится здесь на 16 квадратных метрах - и пока без перспектив.

"46 з половиною років - 23 у мене і 23.7 у дружини на даний момент. Я з 1993 року служу в цьому гарнізоні не міняючи його і стою на черзі. Стояв у загальній, зараз стою як інвалід", - говорит Сергей.

Буквально в квартале от прогнившего барака - новая десятиэтажка на 129 квартир. Министерство обороны начало строительство еще в 1997 году. Из-за нехватки финансов работы то замораживали, то возобновляли. В конце 2014 года - когда министерство выделило почти 20 миллионов гривен - появился шанс сдать дом в эксплуатацию.

"Зроблено там на 99 процентів - шпалери поклеєні, газові плити стоять, газові лічильники - тільки зробити наладку. Оце перша черга здається, а тоді друга черга", - утверждает Владимир Гай, бывший начальник участка Черкасского СМУ.

Но не сдали. А строительно-монтажное управление обанкротилось. Предприятие задолжало кредиторам около 2 миллионов гривен. Еще более миллиона - рабочим. Почти всех уволили без выходного пособия.

"Записали нас там нас в список, чи в чергу - я другий, Сергій Миколайович третій. І от коли будуть гроші, тоді вам ДП ЧМУ виплатить. Хотіли щоб щось продали, продати нічого не дає Міністерство оборони", - говорит Александр Жолобенко, бывший сотрудник Черкасского СМУ.

Почему СМУ оказалось в таком плачевном состоянии - толком ответить никто не может. За последние несколько лет здесь поменялись три директора. Нынешний - узнав о нашем приезде - не ответил на звонок.

"Навіть з другої спроби директор не бере слухавку".

Арбитражный управляющий строительно-монтажного управления уверен - попытка закончить строительство в 2014-м обернулась для предприятия крахом, ведь именно тогда Минобороны заключило договор со СМУ.

"Забудовник приватний однозначно не погодився б на ті умови, щоб зафіксувати ціну при такому епізодичному фінансуванні. А в даному випадку, оскільки керівника Державного підприємства Міністерства оборони призначає міністерство оборони - керівник був вимушений, судячи з усього, підписати даний договір", - утверждает Максим Звездичев, арбитражный управляющий Черкасского СМУ.

На запросы строителей о погашении долгов в управлении Минобороны отвечают - "в связи с банкротством компании назначена ревизия" и по ее результатам буде принято решение. Так что, скорее всего, получить зарплату бывшие работники смогут лишь после ликвидации и продажи имущества СМУ, а это может затянуться на годы, как и завершение стройки.