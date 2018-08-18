Разборки в Одессе. ЛГТБ-активисты провели в центре города ежегодный Марш равенства. Все подробности расскажет Андрей Анастасов.

Металлические ограждения по периметру и восемьсот полицейских на улицах. ЛГБТ-марш еще не начался, его участники только подходят к Приморскому бульвару, а на них Уже вовсю идет охота. Радикалы в "камуфляже" выдергивают из толпы ребят в яркой одежде.

"Голубь!"

Нападавших тут же задержали за мелкое хулиганство. Оказалось, это гости из Ривне.

"Я сам віруючий! Ми впевнені, що перший потоп на Землі - це вчені вже довели - він був через ЛГБТ! Содом і Гоморра була через ЛГБТ! Що буде, якщо на Україні ми допустимо, оце узаконять гомо-диктатуру? Україна розвалиться!", - убежден Анатолий Полюхович, активист.

Тем временем, полсотни ЛГБТ-активистов выстраиваются в колонну. Их цель - обратить внимание общества на дискриминацию представителей ЛГБТ.

"Наші сім'ї - наша цінність!"

"Это для меня очень важно, потому что у меня есть партнер , мы живем вместе уже почти три года и при этом мы юридически являемся друг другу - "никто". И вот мы именно хотим, чтобы мы были юридически закреплены как семья", - заявляет Виталий Царюк, участник марша.

Возле памятника Дюку де Ришелье участники акции встретились с оппонентами. Они проводили митинг за традиционные семейные ценности.

"Що, ви, діти, робите?! Ми отримали великий приклад того, що гріх вводять в закон!"

За считанные минуты колонна достигает финальной точки шествия: это площадь перед Одесской мэрией.

"В Украине грядет эпоха децентрализации! Для нас важно, чтобы местная обладминистрация брала на себя ответственность за реализацию прав человека для ЛГБТ", - заявила Анна Леонова, представитель оргкомитета "Одесса-Прайд 2018".

После завершения акции участников марша в сопровождении охраны увезли из центра города.