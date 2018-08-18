Прокуратура Львовской области открыла уголовное дело о "трамваях из Германии" [ Редактировать ]
Прокуратура Львовской области заинтересовалась закупками Львовского горсовета. Там, якобы в целях экономии, как утверждают чиновники, закупили бэушные трамваи более чем за миллион евро.
Но кое в чем подчиненные львовского мэра Андрея Садового все же просчитались. В чем именно - узнаем из материала наших корреспондентов.
30 использованных трамваев закупили в Берлине. Там перед продажей их капитально отремонтировали. Во Львове должны были заменить лишь систему приема тока и колесные пары, ведь в Германии ширина рельсов больше. Но, как оказалось, распахнуть двери перед жителями города трамваи не смогут. На некоторых остановках их невозможно открыть. В прокуратуре Львовской области уже начали уголовное производство по факту служебной халатности. Под подозрением - чиновники городского совета и "Львовэлектротранса". Кто именно - пока не уточняют. Мол, идет расследование.
"При закупівлі 30 вживаних німецьких трамваїв існують порушення, їхні технічні характеристики не відповідають у місті Львові лініям та платформам зупинок. Проведення досудового розслідування доручено Нацполіції у Львівській області", - говорит Марьяна Мосийчук, журналист прокуратуры во Львовской области.
780 тысяч евро - именно столько заплатили за трамваи. Еще полмиллиона придется потратить на переоборудование. Для львовского мэра сумма небольшая. Кроме того, не совсем подходящие трамваи выбрали сознательно, в целях экономии. Все закупки согласовали с Европейским банком.
"Те що є технічні нюанси - так ми це знали наперед. То не була якась таємниця, але вартість одного трамваю є унікальна - тому що ми 30 купляємо за ціною одного. Вони всі після капітального ремонту, з новою електронікою і будуть споживати набагато менше електроенергії", - утверждает Андрей Садовый, городской голова Львова.
Местные активисты такую экономию называют растратой. Они подсчитали: город мог бы сэкономить больше, если бы отремонтировал трамваи, которые уже есть в депо.
"За часів попереднього керівництва за 650 тисяч ремонтували цілий трамвай з заміною сидінь вікон і ремонтом цих візків. Зараз ми витрачатимемо один мільйон суто на ремонт двох візків для одного трамваю. Тобто, це без ремонту дверей, без нічого - це суто мільйон гривень віддати", - убежден Святослав Товстыга, общественный активист.
Впрочем, применение берлинским трамваям все же нашли. Они будут курсировать на тех маршрутах, где нет остановок с высокими платформами. Если же дело о служебной халатности чиновников доведут до суда, то виновным грозит до 5 лет лишения свободы.
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