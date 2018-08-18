Премьер-министр Румынии заявила о попытке государственного переворота в стране. Об этом говорится в ее письме в адрес Еврокомиссии.

Напомним, Румынию охватили масштабные акции протеста. Люди требуют отставки правительства, обвиняя руководство страны в коррупции. Больше расскажет Алексей Пшемыский.

Румынский кризис. Глава правительства страны Виорика Дэнчилэ обвинила своих сограждан в попытке госпереворота. В письме, адресованном официальному Брюсселю, румынский премьер заявляет о незаконных попытках свергнуть власть, а также винит президента страны Клауса Йоханниса в потакательстве протестующим.

Уже больше года по всей Румынии проводятся масштабные акции протеста. Люди требуют отставки правительства Дэнчилэ. Обвиняя кабинет министров в коррупции. Речь идет о скандальных поправках к антикоррупционным законам. В частности, правительство хочет отменить уголовную ответственность за случаи коррупции, которые нанесли бюджету менее чем 200 тысяч евро убытка.

Последнюю неделю протесты усилились. В прошлые выходные сотни тысяч жителей вышли на улицы городов по всей стране. Многие из них кричали "Долой диктатуру!" В Бухаресте полиция применила слезоточивый газ и водометы - против участников акции, пытавшихся прорваться через ограждение к зданию правительства. В результате пострадали более 400 человек.

Смягчение антикоррупционных законов в Румынии уже не раз критиковали в Брюсселе. А руководству одной из беднейших и наиболее коррумпированных стран Европы грозили серьезными санкциями. Однако реальные шаги до сих пор не предпринимали. Какова будет реакция руководства ЕС теперь, после жестких действий румынской полиции, - пока неизвестно. В Еврокомиссии пообещали вскоре дать ответ.