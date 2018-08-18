Цибулево - стайл! В Кировоградской области прошел фестиваль "Чута-фэст". Он собрал почти 400 групп и полсотни поэтов. Как отдыхают на сельских просторах - видели наши корреспонденты.

В небольшом селе Цибулево для почитателей казацких традиций устроили "Чута-фест".

"А то, дід козак, батько козак, як я не можу бути козаком", - улыбается Артем Литвинчук, участник фестиваля.

Рядом со взрослыми соревнуются дети.

"Ми з дівчинкою билися битами. Відчуваю себе ніби я козачка багато років тому", - говорит Ульяна, - гостья фестиваля.

Все желающие могут посостязаться в стрельбе из лука и даже в метании картошки. А в перерывах - всех угощают настоящим казацким кулешом.

А для тех, кто любит спокойные занятия, здесь устроили мастерские керамики:

"Чашка, ми робимо стаканчик, чашечка без ручечки, з якої можна буде вживати любу страву, в даному випадку це може бути молоко".

Село Цибулево для проведения казацкого фестиваля выбрали не случайно. Организаторы говорят, что легендарный казак Мамай был родом именно из этих мест.

"Саме з цих країв! Відомий Мамай - звідси. Чому називають "Чута-фест"? Бо саме цей ландшафт землі, що відусюди було чути на велику відстань як добрих людей і добрі звістки, так і злих людей і погані звістки - так називається "чута", - рассказывает Наталья Савицкая, соорганизатор фестиваля "Чута-Фэст".

В фестивале в этом году приняли участие почти четыреста народных коллективов и полсотни поэтов. Только за полдня его посетили более двух тысяч человек.

"Нас приїхало одинадцять велосипедистів. Просто вирішили приєднатися до етнічного заходу, який проходить на території нашої області, побачити на власні очі, що тут відбувається, взяти участь у конкурсах. І взагалі - підтримати здоровий спосіб життя, велорух", - рассказывает Андрей, гость фестиваля.

Вечером гостей "Чута-фэст" ожидает рок-концерт.