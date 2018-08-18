На улице Ярославской в ​​Киеве зенитная установка "Бук", которая принимала участие в репетиции военного парада ко Дню независимости, врезалась в здание бизнес-центра. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Военная машина врезалась в здание бизнес-центра Astarte, расположенном по адресу Ярославская, 58.

На фото можно увидеть, что зенитная установка повредила фасад здания.

Ранее мы писали, что центр Киева перекрыли сотни военных.