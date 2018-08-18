В Киеве зенитная установка "Бук" врезалась в бизнес-центр (фото) [ Редактировать ]
На улице Ярославской в Киеве зенитная установка "Бук", которая принимала участие в репетиции военного парада ко Дню независимости, врезалась в здание бизнес-центра. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на очевидцев происшествия.
Военная машина врезалась в здание бизнес-центра Astarte, расположенном по адресу Ярославская, 58.
На фото можно увидеть, что зенитная установка повредила фасад здания.
Ранее мы писали, что центр Киева перекрыли сотни военных.
по теме
Центр Киева перекрыли сотни военных (фото)
В субботу, 18 августа, в столице Украины проводят генеральную репетицию военного парада ко Дню независимости Украины
Застрял в заборе: мужчину вырезали бензорезом
В субботу утром в Оболонском районе в Киеве на металлическом заборе застрял мужчина
Таксист устроил ДТП и убил пассажира: шокирующие подробности
В Святошинском районе Киева таксист устроил смертельное ДТП
В Киеве на стройке задержали 40 человек с оружием
В пятницу, 17 августа, столичная полиция предотвратила конфликт вокруг строительства в Дарницком районе
В Киеве пьяный таксист устроил ДТП и убил пассажира
В Святошинском районе Киева таксист врезался в ограждение