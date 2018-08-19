Под Львовом Daewoo раздавил велосипедиста на "встречке" [ Редактировать ]
Во Львовской области во время обгона по встречной полосе автомобиль сбил мужчину на велосипеде.
Так, вечером, 18 августа, 61-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, совершая маневр обгона по встречной полосе, столкнулся с 49-летним велосипедистом. Травмы были настолько серьезными, что потерпевший скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Аналогичное происшествие имело место на днях под Запорожьем - самосвал раздавил голову водителю мопеда.
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