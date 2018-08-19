Гарри и Меган хотят большую семью, как у Уильяма с Кейт. Илл.: "Телеграф"

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл планируют удочерить шестимесячную африканскую девочку, которую увидели в одном из детских приютов по время их тайного медового месяца, проведенного в Ботсване. Это утверждает американский таблоид

Гарри и Меган "влюбились в улыбчивого ребенка" с первого взгляда, пишет Globe, передают "Факты".

"Это будет первый случай в истории королевской семьи. Гарри и Меган предстоит столкнуться с возражениями "старой гвардии". Но они упрямы и готовы добиваться своего. Они просто решили, что им не терпится стать родителями. Меган не становится моложе. А они хотят большую семью, как у Уильяма с Кейт", - рассказал источник из королевского дома.

Сообщается, что 33-летний Гарри и 37-летняя Меган уже начали процесс удочерения. Меган хочет удочерить темнокожую девочку в честь своей матери-афроамериканки Дории. И Гарри - целиком "за", потому что его мать принцесса Диана также мечтала взять на воспитание ребенка из Африки.

"Она часто говорила о том, что хотела бы дать дом африканским сиротам", - говорит источник.

Теперь Гарри и Меган хотят осуществить ее мечту. И даже планируют назвать ребенка Дианой. При этом они не отказываются от возможности завести собственных биологических детей.

Недавно выяснилось, что Меган Маркл предсказала свою свадьбу с принцем.