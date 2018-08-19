В Шевченковском районе Киева в мусорном баке обнаружили младенца.

Странный пакет в баке на улице Андрющенко обнаружил местный житель и вызвал полицию, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Правоохранители заглянули в пакет и увидели тело новорожденного. Они попытались оказать первую помощь ребенку и вызвали скорую помощь, но ребенок умер. Ему было всего два дня.

Родители ребенка оказались неподалеку. Оказалось, что это местные алкоголики.

Ранее под Одессой ребенок погиб на глазах у бабушки.