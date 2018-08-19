Родила и выбросила: в Киеве в мусорнике умер ребенок (видео) [ Редактировать ]
В Шевченковском районе Киева в мусорном баке обнаружили младенца.
Странный пакет в баке на улице Андрющенко обнаружил местный житель и вызвал полицию, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Правоохранители заглянули в пакет и увидели тело новорожденного. Они попытались оказать первую помощь ребенку и вызвали скорую помощь, но ребенок умер. Ему было всего два дня.
Родители ребенка оказались неподалеку. Оказалось, что это местные алкоголики.
Ранее под Одессой ребенок погиб на глазах у бабушки.
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