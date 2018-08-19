В ночь на 19 августа Киев повторно затопило сильными ливнями, в результате чего улицы города в очередной раз превратились в каналы.

Последствия не заставили себя ждать: в центре на улице Бассейной затопило автомобили и спасателям пришлось откачивать воду помпами:

Также в некоторых микрорайонах пропало электричество, о чем киевляне сообщают в соцсетях.

"Ездил на Жилянскую - там тоже света нет", - написал очевидец.

Владельцы затопленных автомобилей выбирались на крыши и капоты в ожидании помощи:

Прошлый потоп в Киеве произошел в ночь 16 августа - на Киев обрушилась гроза, улицу Крещатик полностью затопило, а затем вода хлынула в торговый центр "Метроград", затопив и его.

Примечательно, что в тот же день "Укргидрометцентр" предупредил, что бедствие повторится и у работников ЖКХ было время подготовиться.