В Чернобыльской зоне отчуждения ученые обнаружили девять редчайших видов летучих мышей.

В частности, зафиксировано появление гигантской вечерницы - крупнейшей и очень редкой летучей мыши Европы. Об этом

Ученые исследовали левобережную часть зоны отчуждения, которая является наименее изученной по сравнению с другими регионами, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, передает liga.net.

Летучих мышей ловили специальными сетями, которые не вредят рукокрылым, описывали их, кольцевали и отпускали. За время экспедиции ученым удалось поймать 420 особей.

Также специалисты записывали вокализацию летучих мышей при помощи устройств, работающих в ультразвуковом диапазоне. Сейчас ученые дешифровывают записи.

Эксперты зафиксировали присутствие в зоне отчуждения 9 редких видов рукокрылых:

рыжая вечерница,

малая вечерница,

поздний кожан,

лесной нетопырь,

нетопырь-пигмей,

двухцветный кожан,

водяная ночница,

бурый ушан,

широкоух европейский.

Последнего, по словам ученых, удалось зафиксировать второй раз за 11 лет.

Также в ходе исследования аудиорекордер неоднократно фиксировал появление гигантской вечерницы - крупнейшей и очень редкой европейской летучей мыши.

Ранее рассказывалось, что в Германии все дикие животные находятся под защитой закона - даже убийство осы влечет за собой огромный штраф.