В Чернобыльской зоне обнаружили уникальных животных (фото) [ Редактировать ]
В Чернобыльской зоне отчуждения ученые обнаружили девять редчайших видов летучих мышей.
В частности, зафиксировано появление гигантской вечерницы - крупнейшей и очень редкой летучей мыши Европы. Об этом
Ученые исследовали левобережную часть зоны отчуждения, которая является наименее изученной по сравнению с другими регионами, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, передает liga.net.
Летучих мышей ловили специальными сетями, которые не вредят рукокрылым, описывали их, кольцевали и отпускали. За время экспедиции ученым удалось поймать 420 особей.
Также специалисты записывали вокализацию летучих мышей при помощи устройств, работающих в ультразвуковом диапазоне. Сейчас ученые дешифровывают записи.
Эксперты зафиксировали присутствие в зоне отчуждения 9 редких видов рукокрылых:
- рыжая вечерница,
- малая вечерница,
- поздний кожан,
- лесной нетопырь,
- нетопырь-пигмей,
- двухцветный кожан,
- водяная ночница,
- бурый ушан,
- широкоух европейский.
Последнего, по словам ученых, удалось зафиксировать второй раз за 11 лет.
Также в ходе исследования аудиорекордер неоднократно фиксировал появление гигантской вечерницы - крупнейшей и очень редкой европейской летучей мыши.
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