Первый гражданский муж Ани Лорак - продюсер Юрий Фалеса, с которым Ани прожила 13 лет, выразил надежду, что у Каролины и ее нынешнего мужа "хватит ума" помириться ради ребенка.

"Пусть они как хотят, так и живут. Если их брак продолжает существовать, значит, их все устраивает. Я надеюсь, что Каролина сможет все простить мужу, потому что у них есть общий ребенок, - сказал Фалема в интервью "Собеседнику".

По словам Фалесы, он не общается со своей бывшей гражданской супругой.

"Мы с Каролиной так и не смогли друг друга простить за то, что все так вышло, я имею в виду предательство и все остальное. На этом наше общение и закончилось. Мы не сошлись характерами, идеями... Надеюсь, у них с Муратом хватит ума, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и понять, как дальше жить", - сказал продюсер.

Юрий Фалеса появился в жизни Ани Лорак, когда певице было 13 лет. Несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, они прожили вместе 13 лет.

После того, как муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки, Фалеса сообщил, что готов принять Каролину и оказать поддержку, ведь спустя много лет после расставания, он уже забыл старые обиды.