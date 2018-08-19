Буря в Киеве повторится, объявлено срочное предупреждение [ Редактировать ]
Киевская городская администрация объявила неблагоприятный прогноз погоды для жителей столицы 19 августа. Днем снова будет гроза, возможны град и ливень.
"По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Киеве будет переменная облачность, ветер переменных направлений, 15−18 м/с, температура днем 26−28 градусов тепла", - сказано в сообщении пресс-службы КГГА.
Киевлянам также дали советы, как вести себя во время усиления ветра:
- закрыть все окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице - держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев при усилении ветра - укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать парковки авто у больших деревьев, особенно тополей.
Одновременно ГСЧС предупреждает, что днем 19 августа грозы, град и шквалы ожидаются также в северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.
Объявление пресс-службы ГСЧС Украины.
Напомним, в ночь на 19 августа Киев повторно затопило сильными ливнями, в результате чего улицы города в очередной раз превратились в каналы.
Прошлый потоп в Киеве произошел в ночь 16 августа - на Киев обрушилась гроза, улицу Крещатик полностью затопило, а затем вода хлынула в торговый центр "Метроград", затопив и его.
по теме
Киев затопило: последствия стихии (фото, видео)
В ночь на 19 августа Киев повторно затопило. Работники ЖКХ откачивают воду помпами, а жители сообщают о пропаже электричества
В Киеве затопило "Метроград" (фото, видео)
В Киеве дождевая вода хлынула в ТЦ "Метроград" и нанесла огромный урон имуществу магазинов и самому торговому центру
Ливень в Киеве повторится с новой силой
В Киеве ожидается еще одна гроза с мощными ливнями. При этом столица еще не оправилась от ночной грозы - заблокированы несколько маршрутов гортранспорта
Пробки в Киеве: затопило тоннель на "Дорогожичах" (видео)
Из-за сильного ливня в Киеве затопило автомобильный тоннель на перекрестке улиц Телиги и Щусева возле станции метро "Дорогожичи"
Потоп во Львове: жители плавают по городу на лодках (фото, видео)
Львов затопила дождевая вода и горожане вынуждены передвигаться на надувных лодках