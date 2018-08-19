Киев снова затопит, ливни ожидаются в шести областях. Илл.: Константин Гришин

Киевская городская администрация объявила неблагоприятный прогноз погоды для жителей столицы 19 августа. Днем снова будет гроза, возможны град и ливень.

"По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Киеве будет переменная облачность, ветер переменных направлений, 15−18 м/с, температура днем 26−28 градусов тепла", - сказано в сообщении пресс-службы КГГА.

Киевлянам также дали советы, как вести себя во время усиления ветра:

закрыть все окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице - держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев при усилении ветра - укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать парковки авто у больших деревьев, особенно тополей.

Одновременно ГСЧС предупреждает, что днем 19 августа грозы, град и шквалы ожидаются также в северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

Объявление пресс-службы ГСЧС Украины.

Напомним, в ночь на 19 августа Киев повторно затопило сильными ливнями, в результате чего улицы города в очередной раз превратились в каналы.

Прошлый потоп в Киеве произошел в ночь 16 августа - на Киев обрушилась гроза, улицу Крещатик полностью затопило, а затем вода хлынула в торговый центр "Метроград", затопив и его.