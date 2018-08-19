Девочка умерла после того, как начались судороги и ртом пошла пена. Илл.: flagma.ua

В Черкассах в санатории при загадочных обстоятельствах умерла 13-летняя девочка. Ребенок почувствовал недомогание после возвращения с дискотеки.

Трагедия случилась ночью 18 августа в Черкасском областном детском санатории "Сосновый бор", передает Рoliteka.

"Умер ребенок 13 лет - девушка по имени Виталия. Причина смерти пока неизвестна. Известно лишь то, что девочка пришла с дискотеки, а потом у нее начались судороги и ртом пошла пена", - сообщил местный журналист Вадим Комаров в Facebook.

Информацию о гибели девочки подтвердила представитель полиции Черкасской области Наталья Ткачук. Она сообщила, что девочку забрала "скорая", однако спасти ее врачам так и не удалось. В данный момент по факту гибели ребенка проводится экспертиза.

В комментариях к посту журналиста одна из пользователей рассказала о том, как ее ребенок отдыхал в этом санатории. Женщина подчеркивает, что за детьми там практически никто не смотрит, кормят их ужасной едой, а также держат в ужасных условиях.

Другие комментаторы поделились своими соображениями насчет причин смерти ребенка. Они предполагали, что это мог быть приступ эпилепсии, перегрев или наркотики.

Несколькими днями ранее под Одессой ребенок погиб на глазах у бабушки.