19-го августа, вблизи Золочева Львовской области столкнулись "Мерседес" и автобус сообщением "Херсон - Варшава", в салоне которого находилось 44 пассажира.

Водитель автомобиля "Мерседес W200" выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом, который двигался в направлении Львова. От удара автобус с 44 пассажирами съехал в кювет, сообщает "Варта-1".

В результате ДТП в реанимационное отделение Золочевской больницы был госпитализирован пассажир легковушки, у которого диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Также травмировался один из пассажиров рейсового автобуса получил ушиб левой ноги.

Несколько часов до этого произошло ДТП с украинским автобусом в Польше - три человека погибли, 37 находятся в больницах.