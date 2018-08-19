В кошмарное ДТП под Львовом попали 45 человек (фото, видео) [ Редактировать ]
19-го августа, вблизи Золочева Львовской области столкнулись "Мерседес" и автобус сообщением "Херсон - Варшава", в салоне которого находилось 44 пассажира.
Водитель автомобиля "Мерседес W200" выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом, который двигался в направлении Львова. От удара автобус с 44 пассажирами съехал в кювет, сообщает "Варта-1".
В результате ДТП в реанимационное отделение Золочевской больницы был госпитализирован пассажир легковушки, у которого диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Также травмировался один из пассажиров рейсового автобуса получил ушиб левой ноги.
Несколько часов до этого произошло ДТП с украинским автобусом в Польше - три человека погибли, 37 находятся в больницах.
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