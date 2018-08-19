Жители Суворовского района Одессы Елена Дубина и Федор Шинкарев отпраздновали 15 августа 101-е дни рождения.

Со знаменательной датой почтенных одесситов поздравили социальные работники и вручили цветы и подарки, сообщает пресс-служба мэрии Одессы.

Елена Дубина родилась в Одессе. В четыре года осталась сиротой. Ее и двух младших братьев воспитывала тетя. Елена Гавриловна работала прессовщицей на Одесском автосборочном заводе, ветеран труда. Воспитала сына и дочь. Сейчас у нее четверо внуков, пять правнуков и двое праправнуков.

Федор Шинкарев родился в селе Мосьпаново Харьковской области. После окончания техникума ушел на фронт. В 1960 году окончил военную академию связи, а затем - Одесский политехнический институт. Инвалид войны 1 группы, полковник запаса, награжден множеством орденов и медалей за воинскую и трудовую доблесть. Федор Семенович также имеет детей, внуков и правнуков.

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