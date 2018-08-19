У индейцев Америки были свои гороскопы - дух животных связан с индейской верой в анимизм. Древние полагали, что вселенная и все объекты в этой вселенной имеют души и духи.

Согласно этому же убеждению, индейцы считали, что дух животного на самом деле является сверхъестественной силой, которая воплощает, придает или передает человеку все черты этого животного, сообщает World Facts FTW.

Этого животного духа также можно интерпретировать как проводника, который появляется в снах в подобие животного.

Поэтому эти символы очень важны для коренных американцев, и ниже представлена информация об этих символах и их значении:

Выдра. 20 января – 18 февраля

Черты характера: очень настойчивые, терпеливые, управляемые.

Сильные стороны: их таланты сочетаются с амбициями.

Не нравится: неуважение и нелояльность.

Счастливый цвет: фиолетовый.

Счастливое число: 19.

Счастливые дни: вторник.

Волк. 19 февраля – 20 марта

Черты характера: любят одиночество, очень лояльны и чрезвычайно независимы.

Сильные стороны: неустанно стремятся к успеху.

Не нравится: высокомерие и мошенничество.

Счастливый цвет: красный.

Счастливое число: 3.

Счастливые дни: четверг.

Сокол. 20 марта – 19 апреля

Черты характера: остроумие, целеустремленность и сила.

Сильные стороны: трудолюбивый характер и сильная воля.

Не нравится: медлительность и лень.

Счастливый цвет: черный.

Счастливое число: 21.

Счастливые дни: пятница.

Бобер. 20 апреля – 20 мая

Черты характера: доброжелательность, теплый характер, нежность.

Сильные стороны: сочувствие и самосознание.

Не нравится: грубые и зависимые от гаджетов люди.

Счастливый цвет: серый.

Счастливое число: 18.

Счастливые дни: понедельник.

Олень. 21 мая – 20 июня

Черты характера: резкость, бдительность и подвижность.

Сильные стороны: решительность и мужество.

Не нравится: презрительные люди и лжецы.

Счастливый цвет: белый.

Счастливое число: 11.

Счастливые дни: вторник.

Дятел. 21 июня – 21 июля

Черты характера: инстинктивные и продуманные.

Сильные стороны: непоколебимые и целеустремленные.

Не нравится: неуважение, ложь и мошенники.

Счастливый цвет: бордовый.

Счастливое число: 29.

Счастливые дни: воскресенье.

Лосось. 22 июля – 21 августа

Черты характера: они творческие, очень лояльные и умные.

Сильные стороны: изящность и современность.

Не нравится: порядок и мирские проблемы.

Счастливый цвет: бирюзовый.

Удачный номер: 6.

Счастливые дни: пятница.

Медведь. 22 августа – 21 сентября

Черты характера: они страстны, жестоки и очень самосознательны.

Сильные стороны: прямолинейность и смелость.

Не нравится: придирчивость и тривиальность.

Счастливый цвет: оранжевый.

Счастливое число: 23.

Счастливые дни: понедельник.

Ворон. 22 сентября – 22 октября

Черты характера: черное чувство юмора, настойчивость и острота ума.

Сильные стороны: понимание людей и сильное чувство лояльности.

Не нравится: мелочность, драма и претенциозность.

Счастливый цвет: синий.

Счастливое число: 14.

Счастливые дни: суббота.

Змея. 23 октября – 22 ноября

Черты характера: решающие, подвижные и яростные защитники.

Сильные стороны: страстны и добры.

Не нравится: грубость, подлизывания и нечестность.

Счастливый цвет: зеленый.

Счастливое число: 9.

Счастливые дни: среда.

Сова. 23 ноября – 21 декабря

Черты характера: они загадочны и обаятельны;

Сильные стороны: сильная воля, амбициозность.

Не нравится: сплетни.

Счастливый цвет: коричневый.

Счастливое число: 17.

Счастливые дни: пятница.

Гусь. 22 декабря – 19 января

Черты характера: они очень задумчивы, нежны и спокойны.

Сильные стороны: спокойствие, мудрость и высокий ум.

Не нравится: грубость и лень.

Счастливый цвет: желтый.

Счастливое число: 12.

Счастливые дни: воскресенье.

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