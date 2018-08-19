В Киеве проваливается асфальт из-за ливней (фото) [ Редактировать ]
19 августа в центре Киева на улице Антоновича прямо посреди дороги провалился асфальт на проезжей части.
Предполагается, что ЧП произошло из-за мощного ливня, произошедшего накануне.
"За этот период прошло всего пару хороших дождей", - пишет Александр Тупик в Facebook.
Асфальт провалился в нескольких местах, из-за чего дорогу перекрыли для проезда автомобилей.
"Квартал от перекрестка с Жилянской до улицы Физкультуры перекрыт. Здесь смыло асфальт", - сообщает Анастасия Багалика в Facebook.
Примечательно, что инцидент произошел неподалеку от здания "Укравтодора".
Напомним, в ночь на 19 августа Киев повторно затопило сильными ливнями, в результате чего улицы города в очередной раз превратились в каналы.
Прошлый потоп в Киеве произошел в ночь 16 августа - на Киев обрушилась гроза, улицу Крещатик полностью затопило, а затем вода хлынула в торговый центр "Метроград", затопив и его.
19 августа Киевлян предупредили о том, что бедствие повторится.
по теме
Киев затопило: последствия стихии (фото, видео)
В ночь на 19 августа Киев повторно затопило. Работники ЖКХ откачивают воду помпами, а жители сообщают о пропаже электричества
Потоп во Львове: авто утонули, транспорт не ходит (видео)
Во Львове из-за мощного ливня не ходят троллейбусы и трамваи. По улицам "плывут" автомобили, а некоторые просто утонули
В Киеве затопило "Метроград" (фото, видео)
В Киеве дождевая вода хлынула в ТЦ "Метроград" и нанесла огромный урон имуществу магазинов и самому торговому центру
Ливень в Киеве повторится с новой силой
В Киеве ожидается еще одна гроза с мощными ливнями. При этом столица еще не оправилась от ночной грозы - заблокированы несколько маршрутов гортранспорта
Пробки в Киеве: затопило тоннель на "Дорогожичах" (видео)
Из-за сильного ливня в Киеве затопило автомобильный тоннель на перекрестке улиц Телиги и Щусева возле станции метро "Дорогожичи"