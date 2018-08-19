19 августа в центре Киева на улице Антоновича прямо посреди дороги провалился асфальт на проезжей части.

Предполагается, что ЧП произошло из-за мощного ливня, произошедшего накануне.

"За этот период прошло всего пару хороших дождей", - пишет Александр Тупик в Facebook.

Асфальт провалился в нескольких местах, из-за чего дорогу перекрыли для проезда автомобилей.

"Квартал от перекрестка с Жилянской до улицы Физкультуры перекрыт. Здесь смыло асфальт", - сообщает Анастасия Багалика в Facebook.

Примечательно, что инцидент произошел неподалеку от здания "Укравтодора".

Напомним, в ночь на 19 августа Киев повторно затопило сильными ливнями, в результате чего улицы города в очередной раз превратились в каналы.

Прошлый потоп в Киеве произошел в ночь 16 августа - на Киев обрушилась гроза, улицу Крещатик полностью затопило, а затем вода хлынула в торговый центр "Метроград", затопив и его.

19 августа Киевлян предупредили о том, что бедствие повторится.