Вскоре прифронтовые населенные пункты будут с газом. Фото: Александр Куць

С 20 августа, к газоснабжению начнут подключать Авдеевку и семь поселков Ясиноватского района Донецкой области.

"Вскоре прифронтовые населенные пункты будут с газом. Налаживание газоснабжение Авдеевки и поселков Ясиноватского района - на личном контроле президента Украины Петра Порошенко", - сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць в Facebook.

Пуск газа начнется для:

Авдеевки,

Орловки,

Ласточкиного,

Красногоровки,

Нетайлового,

Тоненького,

Первомайского,

Водяного.

Специалисты облгаза уже второй день подряд работают над заполнением действующих распределительных границ.

Тем временем у Донецкой фильтровальной станции периодически продолжаются провокации боевиков.