В Авдеевку возвращают газ [ Редактировать ]
С 20 августа, к газоснабжению начнут подключать Авдеевку и семь поселков Ясиноватского района Донецкой области.
"Вскоре прифронтовые населенные пункты будут с газом. Налаживание газоснабжение Авдеевки и поселков Ясиноватского района - на личном контроле президента Украины Петра Порошенко", - сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць в Facebook.
Пуск газа начнется для:
Авдеевки,
Орловки,
Ласточкиного,
Красногоровки,
Нетайлового,
Тоненького,
Первомайского,
Водяного.
Специалисты облгаза уже второй день подряд работают над заполнением действующих распределительных границ.
Тем временем у Донецкой фильтровальной станции периодически продолжаются провокации боевиков.
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