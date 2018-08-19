Порошенко подписал земельный закон [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который "создаст эффективный механизм использования массивов земель сельхоз назначения и необходимые условия для предотвращения рейдерства и стимулирования орошения земель в Украине".
Документ подписан 19 августа и вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, сообщает пресс-служба главы государства.
Закон определяет особенности использования и распоряжения земельными участками, расположенными в массиве земель предназначенных для сельского хозяйства, а также полезащитных лесных полос, которые ограничивают такой массив.
"Предусматривается право владельцев, землепользователей земельных участков с/х назначения, предназначенных для ведения личного крестьянского хозяйства, фермерского хозяйства, расположенных в массиве земель с/х назначения, использовать их также для ведения товарного с/х производства без изменения целевого назначения таких земельных участков" , - говорится в сообщении.
Устанавливается право владельцев земельных участков всех форм собственности, расположенных в массиве земель сельхоз назначения обмениваться такими земельными участками.
Определены особенности распоряжения землями и использования земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков между собственниками земельных долей (паев).
"Земли коллективных с/х предприятий, которые прекращены (кроме земельных участков, находящихся в частной собственности) признаются собственностью территориальных общин, на территории которых они расположены", - сообщили в пресс-службе.
17 августа Петр Порошенко внес изменения в бюджет-2018 ради выплат шахтерам.
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