Вечером 18 августа работники полиции Киевской области задержали "вора в законе" "Дато Агджабединського".

"Этот "турист" задерживался и ранее правоохранителями Киева и Львова в мае текущего года и по нему уже принималось решение о выдворении с территории Украины с запретом въезда на 3 года. Но он вновь прибыл в нашу страну, и он тут таковой не один исполнитель задач ФСБ: где скрываются такие гастролеры, как "Нодар Руставский", "Антимос", "Паата Кутаиський", "Лаша Сван", "Куцу" и другие", - написал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

Он сообщил, что иностранные "воры в законе", несмотря на сопротивление Нацполиции и миграционной службы Украины продолжают "слетаться в Украине, как пчелы на мед". Практически каждому из них запрещен въезд в Украину.

"Мы их задерживаем, помещаем по решению суда в пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, но затем новое решение апелляционной инстанции и их освобождают, ведь это "негуманно", - пишет Аброськин.

"С этим преступным "отребьем" жестко ведут себя во всех государствах Евросоюза и США, а, по моему личному убеждению, ФСБ России дает им задание и использует их для дестабилизации в Украине, как действительно один из элементов гибридной войны. В противном случае не могу объяснить такую ​​любовь к нашему государству", - говорит Аброськин.

Ранее в Киеве "на горячем" поймали квартирных воров.