В Кирилловке полуголая туристка устроила пьяный дебош (видео) [ Редактировать ]
В курортной Кирилловке Запорожской области одна из отдыхающих устроила потасовку. Очевидно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и возвращалась с пляжа, так как на ней был лишь раздельный купальник.
В сеть попало видео происшествия. Начинается оно с того, что молодая женщина лежит на земле посреди улицы и истошно кричит. Ее пытаются успокоить подруги, затем подошедший мужчина.
Затем девушка вступает сначала в словесную перепалку и в драку со стоящей неподалеку женщиной. Параллельно драка завязывается еще между двумя женщинами.
Снимавшие видео прокомментировали, что главное действующее лицо зовут Настя и, якобы, она приехала из Харькова.
Ранее в Риме туристки устроили массовую драку из-за места для селфи.
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