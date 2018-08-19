В курортной Кирилловке Запорожской области одна из отдыхающих устроила потасовку. Очевидно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и возвращалась с пляжа, так как на ней был лишь раздельный купальник.

В сеть попало видео происшествия. Начинается оно с того, что молодая женщина лежит на земле посреди улицы и истошно кричит. Ее пытаются успокоить подруги, затем подошедший мужчина.

Затем девушка вступает сначала в словесную перепалку и в драку со стоящей неподалеку женщиной. Параллельно драка завязывается еще между двумя женщинами.

Снимавшие видео прокомментировали, что главное действующее лицо зовут Настя и, якобы, она приехала из Харькова.

Ранее в Риме туристки устроили массовую драку из-за места для селфи.