Обрушение моста в Италии: итоги спасательной операции [ Редактировать ]
В итальянской Генуе завершена операция по поиску погибших под завалами автомобильного моста. Официальное количество погибших достигло 43-х.
18 августа были найдены последние три тела, их извлекли из автомобиля, придавленного бетонной плитой, сообщает Reuters.
Девять человек все еще находятся в больнице, четверо из них в критическом состоянии.
Работа по разбору завалов продолжается, чтобы максимально обезопасить территорию и установить причину катастрофы.
Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост. Очевидцы рассказали детали происшествия.
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