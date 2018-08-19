19 августа в Виннице произошло смертельное ДТП: Volkswagen Passat столкнулся с микроавтобусом FIAT Ducato в результате чего один человек погиб, еще семеро получили травмы.

"Смертельный сон: водитель погиб. Шесть пострадавших", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Passat, который двигался в сторону Винницы, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, 33-летний житель Тернополя, погиб на месте происшествия, его жена и 3-летняя дочь госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Этим же днем в ДТП под Львовом попали сразу 45 человек, а ранее в смертельной аварии под Винницей разбились три грузовика.