Илон Маск подорвал здоровье [ Редактировать ]
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пожаловался на сильное переутомление за последний год, что очень негативно сказалось на его здоровье.
"Прошлый год был самым трудным и болезненным для моей карьеры", - признался Маск в интервью The New York Times, передает lenta.ru.
Он рассказал, что ему приходилось проводить по 120 часов в неделю на работе.
"Были времена, когда я не покидал завод в течение трех или четырех дней, не выходя все это время на улицу. Все это происходило за счет времени, которое я мог бы потратить на детей и встречи с друзьями", - рассказал он.
Маск добавил, что чуть не пропустил свадьбу брата и провел свой день рождения за работой.
"На самом деле все это не очень хорошо. У меня есть друзья, которые действительно были этим обеспокоены", - жалуется он.
Основатель Tesla признался, что уже наблюдает проблемы со здоровьем, ведь он часто оказывается перед выбором: не спать вообще или принимать снотворное, так как вследствие большого количества ночных смен он испытывает проблемы со сном.
Кроме того, партнеры Маска начали обвинять его в неадекватности, после того, как он попросил вернуть его компании деньги, которые уже выплатили по условиям контрактов.
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