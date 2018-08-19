Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пожаловался на сильное переутомление за последний год, что очень негативно сказалось на его здоровье.

"Прошлый год был самым трудным и болезненным для моей карьеры", - признался Маск в интервью The New York Times, передает lenta.ru.

Он рассказал, что ему приходилось проводить по 120 часов в неделю на работе.

"Были времена, когда я не покидал завод в течение трех или четырех дней, не выходя все это время на улицу. Все это происходило за счет времени, которое я мог бы потратить на детей и встречи с друзьями", - рассказал он.

Маск добавил, что чуть не пропустил свадьбу брата и провел свой день рождения за работой.

"На самом деле все это не очень хорошо. У меня есть друзья, которые действительно были этим обеспокоены", - жалуется он.

Основатель Tesla признался, что уже наблюдает проблемы со здоровьем, ведь он часто оказывается перед выбором: не спать вообще или принимать снотворное, так как вследствие большого количества ночных смен он испытывает проблемы со сном.

Кроме того, партнеры Маска начали обвинять его в неадекватности, после того, как он попросил вернуть его компании деньги, которые уже выплатили по условиям контрактов.