Выжившую на мосту в Италии украинку сняли в госпитале на видео [ Редактировать ]
Украинка Наталья Елина, которая чуть не погибла при обрушении моста в Италии, опубликовали видеообращение в Facebook.
На видео выживший молдаванин Евгений Бабин на итальянском благодарит всех сочувствующих за поддержку, а Елина, которая лежит на соседней койке, тоже появляется в кадре и говорит на итальянском: "Привет".
Пара была в своем автомобиле, когда под ними рухнула секция моста. Автомобиль пролетел около 40 метров вниз и был погребен под обломками, пока его не раскопали спасатели.
Наталья Елина получила переломы позвоночника и ноги. Врачи надеются, что после реабилитации сможет ходить.
Тем временем операция по поиску погибших под завалами автомобильного моста завершена и объявлено окончательное число погибших.
Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост. Очевидцы рассказали детали происшествия.
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