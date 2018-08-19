Украинка Наталья Елина, которая чуть не погибла при обрушении моста в Италии, опубликовали видеообращение в Facebook.

На видео выживший молдаванин Евгений Бабин на итальянском благодарит всех сочувствующих за поддержку, а Елина, которая лежит на соседней койке, тоже появляется в кадре и говорит на итальянском: "Привет".

Пара была в своем автомобиле, когда под ними рухнула секция моста. Автомобиль пролетел около 40 метров вниз и был погребен под обломками, пока его не раскопали спасатели.

Наталья Елина получила переломы позвоночника и ноги. Врачи надеются, что после реабилитации сможет ходить.

Тем временем операция по поиску погибших под завалами автомобильного моста завершена и объявлено окончательное число погибших.

Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост. Очевидцы рассказали детали происшествия.