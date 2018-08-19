Пьяный на Audi протаранил толпу людей во Франции [ Редактировать ]
19 августа во французском Камбре неизвестный на автомобиле совершил наезд на толпу людей возле ночного клуба.
По предварительным данным, пострадали семь человек, информирует местный телеканал LCI.
Водитель сначала сбил людей, в том числе охранника, а затем въехал в столб.
"Двое из семи пострадавших были эвакуированы вертолетом с места происшествия и госпитализированы. Предварительно, двое из пострадавших в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Точные причины произошедшего неизвестны. По словам источника телеканала в полиции, это произошло после конфликта с одним из охранников клуба. Водитель был задержан и взят под стражу.
Подозреваемый управлял машиной Audi A3. При этом водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, и ранее был замечен в правонарушениях.
Тем временем в Виннице иномарка протаранила автобус, а под Львовом в ДТП попали сразу 45 человек.
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