Двое из пострадавших в тяжелом состоянии. Илл.: REUTERS

19 августа во французском Камбре неизвестный на автомобиле совершил наезд на толпу людей возле ночного клуба.

По предварительным данным, пострадали семь человек, информирует местный телеканал LCI.

Водитель сначала сбил людей, в том числе охранника, а затем въехал в столб.

"Двое из семи пострадавших были эвакуированы вертолетом с места происшествия и госпитализированы. Предварительно, двое из пострадавших в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Точные причины произошедшего неизвестны. По словам источника телеканала в полиции, это произошло после конфликта с одним из охранников клуба. Водитель был задержан и взят под стражу.

Подозреваемый управлял машиной Audi A3. При этом водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, и ранее был замечен в правонарушениях.

Тем временем в Виннице иномарка протаранила автобус, а под Львовом в ДТП попали сразу 45 человек.