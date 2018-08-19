В Днепре 18 августа в картинг-центре Garage стартовал конкурс "Автозвук". Владельцы "заниженных тазов" с крутыми "сабами" по очереди подъезжали на пьедестал, где специальное жюри с помощью измерителя силы звука оценивало мощь техники участников.

Владельцы саунд-систем самостоятельно выбирали песни для конкурса, поэтому в картинг-центре можно было услышать как Alex Clare, так и Киркорова, передает "Информатор".

Гостей ивента порадовали рок-концертом, крутым битбоксом и конкурсом мокрых маек. Также все желающие могли поучаствовать в соревновании на количество лайков в Instagram.

Тем временем в Кривом Роге провели автопробег в память о Кузьме Скрябине.