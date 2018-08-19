В Днепре выбрали самую громкую "тачку" (фото, видео) [ Редактировать ]
В Днепре 18 августа в картинг-центре Garage стартовал конкурс "Автозвук". Владельцы "заниженных тазов" с крутыми "сабами" по очереди подъезжали на пьедестал, где специальное жюри с помощью измерителя силы звука оценивало мощь техники участников.
Владельцы саунд-систем самостоятельно выбирали песни для конкурса, поэтому в картинг-центре можно было услышать как Alex Clare, так и Киркорова, передает "Информатор".
Гостей ивента порадовали рок-концертом, крутым битбоксом и конкурсом мокрых маек. Также все желающие могли поучаствовать в соревновании на количество лайков в Instagram.
Тем временем в Кривом Роге провели автопробег в память о Кузьме Скрябине.
по теме
Ограбление инкассаторов: в Днепре схватили дерзких преступников (видео)
Пять дней понадобилось правоохранителям, чтобы поймать дерзких преступников, ограбивших инкассаторов в Днепре
У Дніпрі автопробігом вшанували пам'ять Кузьми Скрябіна
Аварія сталася за 30 кілометрів від Кривого Рогу - тут на узбіччі встановили пам'ятний хрест
ДТП у Дніпрі: легковик та автобус не розминулися на дорозі
У передмісті Дніпра службовий автобус, який перевозив працівників одного з заводів, зіткнувся з легковиком
В жутком ДТП под Днепром разбились 15 человек (видео)
На автодороге Днепр-Мелитополь автобус Mercedes, перевозивший пассажиров, столкнулся с легковым автомобилем Opel и перевернулся
Возле Днепра легковушка на полном ходу протаранила автобус с пассажирами
В салоне было 25 пассажиров - двое погибли на месте, 16 - пострадали, "неотложки" одна за другой увозили людей в больницу