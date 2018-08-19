Гимнастка Влада Никольченко показала "класс" в Минске (видео) [ Редактировать ]
Украинка Влада Никольченко завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Минске.
Влада завоевала бронзу в финальных соревнованиях в упражнениях с обручем, получив от судей 19,1 балла. На первом месте оказалась представительница Беларуси Екатерина Галкина (19,75), а на втором - Александра Солдатова из России (19,15), сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.
Украинская гимнастка квалифицировалась в три финала из четырех. В финальных упражнениях с мячом она заняла шестое место (17,85), а в упражнениях с лентой стала четвертой (17,85).
В многоборье по итогам выступлений в четырех упражнениях Никольченко заняла шестое место. Еще одна украинка Яника Вартлаан на этих соревнованиях замкнула топ-15.
Сборная Украины в групповых упражнениях в многоборье оказалась на седьмом месте. В финалах с 5 обручами гимнастки стали восьмыми (17,45), а в упражнениях с 3 мячами и 2 скакалками - четвертыми (20,25).
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