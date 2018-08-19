На Донбассе на подступах к населенному пункту Золотое-4 под Луганском группа боевиков атаковала подразделение Объединенных сил (ООС). В бою был смертельно ранен командир наблюдательного поста ВСУ.

"С 8:00 под прикрытием огня из автоматических гранатометов группа противника в составе 8-10 человек пыталась вытеснить Объединенные силы с одной из позиций, что на Первомайском направлении", - сообщила спикер пресс-центра ООС Виктория Данильчук на брифинге, передает "Укринформ" 19 августа.

Василий Крищук и его наблюдательный пост первыми обнаружили противника и вступили в бой.

"Уже через несколько минут умелыми действиями командира роты Александра Шапталы по врагу был открыт сосредоточенный огонь, а его огневые средства были подавлены. Сепаратисты начали отступать. В ходе боя командир наблюдательного поста Василий Крищук получил смертельное ранение, еще один его товарищ был ранен", - доложила Данильчук.

Военнослужащие, которые смело и решительно действовали в ходе боя, представлены к государственным наградам. Василий Крищук представлен посмертно.

Кроме того, по ее словам, на Донецком направлении враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским укреплениях у Марьинки, Авдеевки, Верхнеторецкого и Новотроицкого.

"В ходе боя у Авдеевки погиб командир пулеметного отделения Владимир Бондаренко, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил легкое ранение", - резюмировала Данильчук.

18 августа боевики на Донбассе 43 раза обстреляли позиции Вооруженных силы Украины, в том числе четыре раза из тяжелого вооружения - двое украинских военных погибли и двое получили ранения.

Кроме того, на Донбассе зафиксировали вражеские беспилотники.