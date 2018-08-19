У берегов Хорватии спасли гражданку Великобритании, которая выпала за борт круизного лайнера и провела 10 часов в море.

Туристка упала с борта судна "Норвежский звезда" в 95 километрах от побережья Хорватии около полуночи 18 августа, сообщает Sky News.

Хорватский спасательная лодка нашел ее лишь 19 августа утром недалеко от того места, где она, как считается, упала в море. По словам капитана, женщина была истощена. В целом она провела в море 10 часов. Британку доставили в больницу в городе Пула.

Обстоятельства инцидента расследуются, об инциденте проинформированы посольство Великобритании в Хорватии.

Тем временем в Кирилловке на Азовском море полуголая туристка устроила пьяный дебош.