Туристка выпала из лайнера и провела в море 10 часов [ Редактировать ]
У берегов Хорватии спасли гражданку Великобритании, которая выпала за борт круизного лайнера и провела 10 часов в море.
Туристка упала с борта судна "Норвежский звезда" в 95 километрах от побережья Хорватии около полуночи 18 августа, сообщает Sky News.
Хорватский спасательная лодка нашел ее лишь 19 августа утром недалеко от того места, где она, как считается, упала в море. По словам капитана, женщина была истощена. В целом она провела в море 10 часов. Британку доставили в больницу в городе Пула.
Обстоятельства инцидента расследуются, об инциденте проинформированы посольство Великобритании в Хорватии.
Тем временем в Кирилловке на Азовском море полуголая туристка устроила пьяный дебош.
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