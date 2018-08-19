В Киеве толпой избили дочь умершего волонтера [ Редактировать ]
17 августа в Киеве на Троещине жестоко избили дочь покойного украинского волонтера Сергея Павлова - Анастасию Павлову.
"Дочь моего покойного друга Сергея, который с первых дней войны отчаянно волонтерил для украинской армии, избили вчера ночью", - написал волонтер Тим Златкин в Facebook.
Сама Павлова говорит, что не ожидала нападения, поскольку направлялась на встречу и тот человек, который предложил ей встретиться, был другом семьи.
"Тогда была я одна и 6 человек против меня, из которых 4 ребята. Я вышла встретить друга, сзади налетели и я просто отключилась в секунду, а потом начали ржать и говорить типа, если она сейчас встанет и затронет Карину, то ее с ног погасим", - написала Анастасия в Facebook, предоставив фото медицинской справки.
После инцидента девушка обратилась в больницу скорой помощи. По ее словам, по вызову врачей полиция так и не приехала.
Ранее в "Охматдете" пьяная медсестра избила больную девочку.
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