17 августа в Киеве на Троещине жестоко избили дочь покойного украинского волонтера Сергея Павлова - Анастасию Павлову.

"Дочь моего покойного друга Сергея, который с первых дней войны отчаянно волонтерил для украинской армии, избили вчера ночью", - написал волонтер Тим Златкин в Facebook.

Сама Павлова говорит, что не ожидала нападения, поскольку направлялась на встречу и тот человек, который предложил ей встретиться, был другом семьи.

"Тогда была я одна и 6 человек против меня, из которых 4 ребята. Я вышла встретить друга, сзади налетели и я просто отключилась в секунду, а потом начали ржать и говорить типа, если она сейчас встанет и затронет Карину, то ее с ног погасим", - написала Анастасия в Facebook, предоставив фото медицинской справки.

После инцидента девушка обратилась в больницу скорой помощи. По ее словам, по вызову врачей полиция так и не приехала.

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