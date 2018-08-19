В Ивано-Франковской области ранили двух спецназовцев. ЧП произошло в поселке Криховцы.

По предварительным данным, между двумя компаниями вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Во время разборок один из участников конфликта достал оружие и выстрелил в оппонентов. Двое мужчин получили ранения.

Оказалось, что это бойцы спецроты Нацполиции. Их доставили в областную больницу. Злоумышленник сбежал.

Как сообщают местные СМИ - несколько часов назад стрелка задержали.