"Калаш" за 1000 гривен: как остановить нелегальную продажу оружия в Украине? [ Редактировать ]
Арсенал у соседа за стеной? Украина - в лидере стран на черном рынке оружия. Купить можно практически все: автоматы, пистолеты и гранаты. Подробнее расскажет - Любовь Кукла.
Эхо войны? Украину в буквальном смысле завалило нелегальным оружием!
"Эта цифра - это около 5 миллионов стволов".
"З огляду на те, що поліція декларує лише один мільйон офіційно, відповідно ми маємо решту неофіційно".
Новости с каждым днем все больше напоминают... криминальные сводки!
"В результате, у нас уже практически неуправляемый хаос!"
К примеру, последние известия: мотоциклист обстрелял водителя автобуса! Дорогу не поделили. А все - из-за нелегальных потоков серых стволов. Украина - лидер в Европе на черном рынке оружия.
"На превеликий жаль, ми дійсно отримуємо пальму першості. Чому? Тому що балканські країни, які традиційно було на першому місці, вони сьогодні трошки "провисають", бо в них війна вже закінчилась, відповідно "чорний ринок" у нас - найбільший в Європі, на превеликий жаль", - говорит Георгий Учайкин, глава Украинской ассоциации владельцев оружия.
Интересно, что цены на нелегальное оружие - "не кусаются".
"Естественно, информация инсайдерская, но насколько я слышал, цена, допустим, на автомат Калашникова в некоторые периоды, в 15-16 году падала до тысячи гривен", - говорит Олег Жданов, военный эксперт.
ТТ или "Макаров" - 300 баксов. Граната - лишь 500 гривен. А виной всему, уверяют эксперты - война на Донбассе.
"В первые месяцы войны оттуда можно было вывести все, даже танк. сколько было захвачено БМП, бронетранспортеров?", - говорит Олег Жданов, военный эксперт.
Вынужденные меры! Из-за откровенного беспредела на улицах, украинцам приходится думать о самообороне. При чем, не осваивать навыки того же рукопашного боя, а вооружаться. Ведь каждый может оказаться мишенью или случайно жертвой.
"Готов? Значит - передача оружия, держи. Посмотри, проверь оружие на отсутствие патронов, затвор вперед, нажимай вниз. Хорошо. И сделай контрольный спуск, в направление мишени. Хорошо".
Инструктор Виталий Алексеев не скрывает - в их центр приходят едва ли не толпами.
"В основном, это обучение по безопасному обращению с оружием, это как главное направление. Соответственно, есть сопутствующие дисциплины, сюда включается и самооборона, и "сиповское" направление, инженерное, то есть как - выглядит взрывчатое вещество, как диагностировать", - говорит Виталий Алексеев, инструктор по самообороне.
И хоть желающих всегда было много, теперь, после войны, количество выросло в разы!
"Спрос на подготовку работы с оружием достаточно большой был всегда. Но если взять последних три года, то действительно количество клиентов значительно выросло", - утверждает Виталий Алексеев, инструктор по самообороне.
"Наверное, все дело в ответственности, в отношении к себе. И это проявляется не только в обращении с оружием, или в решении каких-либо конфликтных ситуаций. Люди должны ответственно относиться к своей жизни, беречь свою жизнь, беречь жизнь других людей", - убежден Юрий Кушнир, коммерческий директор центра по самообороне.
Да, должны беречь. Но, как это не печально, далеко не все это понимают. И продолжают играть в "войнушки" даже на мирной территории. А это значит, что новостей о взрывах гранат и стрельбе на улицах - меньше не станет.
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